13:19 7 февраля | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Вылегжанин, Петухов, Иванова и Шаповалова подадут апелляцию в CAS

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Елена ВЯЛЬБЕ.Елена Вяльбе: "Если Легкова и Белова не допустят, у нас есть план Б на чемпионат мира"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщил, что организация будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Сегодня стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение россиян Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой.

- FIS сообщила, что, как и в случае с Легковым и Беловым, временное отстранение остается в силе. Поэтому мы уже готовим документы и также будем оспаривать данное решение в CAS. Также запросили ускоренное рассмотрение, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.

Напомним, что ранее такое же решение было принято по делам Александра Легкова и Евгения Белова. FIS 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи – Легкова, Белова, Вылегжанина, Петухова, Шаповалову и Иванову.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170207/1115972821.html

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