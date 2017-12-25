Выборы главы ФЛГР пройдут в Казани 25 мая

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что отчетно-перевыборная конференция ФЛГР пройдет в Казани 25 мая. В понедельник в Москве состоялось заседание президиума ФЛГР. Вяльбе занимает пост главы организации с 2010 года.

- В мае будет отчетно-перевыборная конференция, приняли решение проводить ее 25 мая в Казани. Были и другие варианты, Москва, Воронеж, Ханты-Мансийск, Тюмень, но единогласно приняли Казань, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.