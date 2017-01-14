Вяльбе в шоке от победы Матвеевой на этапе Кубка мира в Тоблахе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что находится в шоке от победы россиянки Натальи Матвеевой в спринте на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе.

- Мы в шоке! Любая женская победа для нас - как три мужских, потому что мы так давно ждем от женщин, когда они будут выступать на таком высоком уровне, - приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. - Поэтому радости и счастью нет предела! Спасибо Наташке, что она смогла выдержать и победить.

Победа Матвеевой на этапе Кубка мира – первая для россиянок с января 2015 года и вторая за последние семь сезонов.

Матвеева выиграла спринт на Кубке мира // Матвеева впервые за девять лет победила на Кубке мира