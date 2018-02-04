Вяльбе - о подозрительных пробах лыжников: "Прессе не верю"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не стала обсуждать материал о массовом употреблении лыжниками кровяного допинга в первом десятилетии XXI века. Сегодня стало известно о том, что британское издание Sunday Times совместно с немецким телеканалом ARD получило доступ к базе данных около десяти тысяч образцов крови более двух тысяч лыжников.

Отмечается, что сотни из них избежали дисквалификации, несмотря на аномальные результаты анализов крови. В общей сложности подозрение вызвали 290 проб.

– Не очень хочется комментировать этот материал, - цитирует RT Вяльбе. - Пока не увижу документов, подтверждающих сделанное заявление – данная информация останется для меня неофициальной. Прессе я не верю. А уж когда появятся доказательства, будет и реакция с нашей стороны.

СМИ: сотни допинг-проб лыжников оказались подозрительны. Россия - лидер