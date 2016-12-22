Вяльбе не дает комментариев до объявления официальных решений

Шведское издание Expressen утверждает, что вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована и будет вынуждена пропустить чемпионат мира-2017, который стартует в Лахти в конце февраля. По данным газеты, три лидера мужской сборной России: Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков упоминаются во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отказалась давать комментарии на эту тему. Трехкратная олимпийская чемпионка намерена воздержаться от интервью вплоть до вынесения официального решения Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).