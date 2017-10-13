Вяльбе надеется, что травмы не помешают Устюгову в новом сезоне

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила надежду, что травмы не помешают двукратному чемпиону мира Сергею Устюгову в новом сезоне. Она также добавила, что сейчас спортсмен не может полноценно выполнять кроссовые тренировки, но может заниматься на роллерах.

Российские лыжники проводили сбор в рамках подготовки к олимпийскому сезону в Рамзау. На сборе Устюгов обращался за медицинской помощью из-за травмы.

– Это травма не новая, но запущенной ее не назвать: Сергей в этом отношении не тот спортсмен, кто терпит до последнего и спохватывается, когда болячки приобретают хронический характер, – приводит "Р-Спорт" слова Вяльбе. – К тому же она не относится к разряду тех, что не позволяют спортсмену кататься на лыжах.

Насколько я знаю, сейчас Устюгов не может полноценно выполнять только кроссовые тренировки, но бег – это немножко другая история. Кататься на роллерах травма Устюгову не мешает. Надеюсь, что и зимой проблем не будет.

Ранее стало известно, что 25-летний Устюгов начнет новый сезон в середине ноября на турнире в Елливаре.