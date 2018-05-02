Вяльбе будет выдвинута в члены исполкома ОКР

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) приняла решение выдвинуть своего руководителя Елену Вяльбе в члены исполкома Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщил вице-президент ФЛГР Сергей Крянин.

– Президиум федерации на своем последнем заседании принял решение выдвинуть Елену Валерьевну Вяльбе кандидатом в исполком Олимпийского комитета России, – цитирует ТАСС Крянина. – В этом органе очень давно не было человека, связанного с лыжными гонками. У нас медалеемкий вид спорта, поэтому считаем очень важным присутствие в исполкоме нашего представителя.

Олимпийское собрание, в рамках которого пройдут выборы руководства ОКР, состоится 29 мая.