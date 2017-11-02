Вячеслав Фетисов: "Отстранение Легкова и Белова - безобразие"

Спецпредставитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что считает безобразием пожизненное отстранение российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от Олимпийских игр.

Ранее стало известно, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Легкова и Белова виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировала их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи. Легков лишен золота на дистанции 50 км, также дисквалифицирована сборная России, занявшая второе место в эстафете 4×10 км. Согласно решению на сайте МОК, оба лыжника не могут выступать на всех последующих Олимпиадах.

- Это безобразие, если безосновательно отстранили Легкова и Белова. Если люди не виноваты, они имеют полное право идти и защищаться в судах, - цитирует "Р-Спорт" Фетисова. - Надеюсь, что международные федерации все-таки не заинтересованы в том, чтобы без всяких причин отстранять мировых звезд спорта. Если все это необоснованно, есть все возможности отстоять свои права. До Олимпиады еще достаточно времени.