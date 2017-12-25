Все отстраненные лыжники в случае положительного решения CAS поедут на Игры без отбора

Все российские лыжники, отстраненные от участия в Олимпиадах, поедут на Игры-2018 без отбора, если им удастся снять дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Ранее 11 российских лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных) были признаны Международным олимпийским комитетом (МОК) виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены пожизненно отстранены от участия в Играх, их результаты с Олимпиады-2014 в Сочи аннулированы.

- Всех интересовало, как мы поедем на Олимпиаду, кто поедет, - цитирует "Р-Спорт" главу ФЛГР Елену Вяльбе. - Я озвучила, что решением тренерского штаба, все боевые спортсмены, которые отстранены, если все пройдет удачно (в CAS), конечно, поедут без всяких отборов на Олимпийские игры. Конечно, по некоторым спортсменам могут возникнуть вопросы, они это понимают, но по-человечески к людям отнесемся.