Врач сборной России: "У российских лыжников искать допинг бесполезно – никто ничего не употреблял"

Врач сборной России Владимир Гардер заявил, что спортсмены команды никогда не употребляли запрещенные препараты. В 2016 году шесть российских лыжников – Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Максим Легков и Евгений Белов – были отстранены на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Если после 31 октября новых доказательств против лыжников не появится, отстранение автоматически снимается, и они могут стартовать в турнирах.

– Именно я лично работаю с лыжниками сборной России. Отвечаю за чистоту нашей команды, – цитирует "Тюменская арена" Гардера. – И мы изначально в национальной дружине даже не допускали использования ничего запрещенного. Обидно, когда все тиражируют мнение Григория Родченкова, на которого заведено уголовное дело, а не спрашивают у тех, кто напрямую работает с атлетами.

– Скажите, когда Запад ищет допинг "всем миром" и ничего не может найти, вероятно, и искать нечего?

– Я ручаюсь за лыжников, с которыми работаю. Искать бесполезно – никто ничего не употреблял. Мы это сразу четко знали. Обидно, что пострадали в ситуации невиновные спортсмены. Нам решили выбить почву из-под ног, дать под дых. Убрали ведь лидеров – Вылегжанина, Легкова… Это – великие чемпионы, которых лишили чемпионат мира 2017 года. Их семьи недополучили доход, который спортсмены могли заработать. Думаю, бумерангом все вернется к тем, кто затеял этот абсурд. Кто и почему решил искать в лыжной сборной России, где с 2010 года нет ни одного случая допинга? В чем виноваты спортсмены, отстраненные сейчас? Которые чисто, на своем здоровье много лет выигрывали у соперников из других стран, которым выдаются терапевтические исключения.

Еще раз повторю, что этот искусственный скандал не имеет отношения к лыжным гонкам. Какие-то закулисные игры. Верю, что все закончится благополучно.