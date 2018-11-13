Вопрос по участию Устюгова в первом этапе Кубка мира еще не решен

Главный врач Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Роман Эрлихман отметил, что решение об участии двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова в первом этапе Кубка мира будет принято в ближайшее время. Устюгов был прооперирован из-за перелома пальца руки и в начале ноября присоединился к команде, находящейся на тренировочном сборе. Стартовый этап Кубка мира пройдет 24-25 ноября в Финляндии.

– Завтра президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вылетает в Финляндию, где сейчас находится команда, – цитирует РИА Новости Эрлихмана. – Там состоится тренерский совет, на нем и будет решено, примет ли Сергей Устюгов участие в первых соревнованиях, или с этим стоит повременить.