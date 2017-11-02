Виталий Смирнов: "Не думаю, что у Освальда есть неприязнь к России"

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов считает, что руководителя комиссии МОК Дениса Освальда не стоит подозревать в неприязненном отношении к России и российским спортсменам. Комиссия Освальда занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, от результатов ее работы во многом зависит участие сборной России в Играх 2018 года.

– Мы доверяем МОК, мы знаем хорошо всех людей, которые работают в этой комиссии, – цитирует ТАСС Смирнова. – Я знаю Освальда около сорока лет, он был секретарем у Томаса Келлера (экс-президента Международной федерации гребного спорта, FISA), затем стал президентом FISA. Это человек объективный, с характером, и я не думаю, что у него есть неприязненное отношение к нашей стране или к нашим спортсменам. Он был назначен МОК, и у него трудная и неблагодарная миссия.

Если человек чувствует себя невиновным, он борется до конца за свое честное имя. С другой стороны, у теннисистки Марии Шараповой была проблема, она с этим согласилась, но привела все обстоятельства дела, что позволило ей вернуться в большой спорт. Мы в любой ситуации должны придерживаться закона, но использовать все средства для своей защиты.

Напомним, что вчера комиссия МОК вынесла решение пожизненно отстранить российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты на Играх-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, – серебра в эстафете 4x10 км. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.