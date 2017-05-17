Виталий Мутко: "Вы примите решение, нельзя ведь отстранять на неопределенный срок"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко полагает, что история с отстранением российских лыжников излишне затянулась и пора принять решение по этому вопросу.

Напомним, что Международная федерации лыжного спорта в декабре временно отстранила от международных соревнований Алексея Петухова, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014 в Сочи. Основанием этого решения послужили данные независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном. Спортсмены подали апелляцию в CAS.

- Сейчас наши парни ждут решения CAS, их отстранили от участия в соревнованиях... Вы примите решение, нельзя ведь отстранять на неопределенный срок, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Если у вас есть претензии, то докажите и отстраните. Большинство видов спорта ведь как поступили: просмотрели обвинения, изучили, вернули спортсменов. Не может же все это вечно длиться! Никто ничего не рассматривает, никто ничего не предъявляет. Какая-то такая позиция, она не связана с юридической стороной, спортивной составляющей.

Это как с паралимпийцами - подумали: имеем право их отстранить, значит, отстраним. Но предъявите паралимпийцам претензию хоть одну, по которой вы их отстранили – нет их, тогда в чем проблема? К сожалению, все это так. Но сейчас уже МОК и весь мир стоит на пороге того, что эту систему надо менять, делать равноудаленные критерии и требования, а спортсмены, тренеры и организаторы должны бороться с допингом.