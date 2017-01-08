20:36 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Виталий Мутко: "Устюгов показал, что нападки на Россию безосновательны"

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Вице-премьер России по вопросам спорта, молодежной политики и туризма Виталий Мутко отметил, что Сергей Устюгов победой на многодневке "Тур де Ски" показал, что нападки на Россию и разговоры о специальных допинговых программах не имеют под собой основы. Россиянин стал первым, кому удалось одержать победы в шести гонках из семи. Он опередил ближайшего преследователя – норвежца Мартина Сундбю – на 1 минуту и 2,9 секунды.

 
Сергей УСТЮГОВ - победитель "Тур де Ски".Русский. Чистый. Первый! Устюгов - победитель "Тур де Ски"

– Победа Устюгова очень многое значит для нас, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я думаю, что Сергей уже все сказал. Горд и рад за Сергея, за российские лыжи. Он ведь и в Сочи был близок к хорошему триумфу, но ему наступили на лыжу. А сейчас он показывает, что все эти нападки и разговоры о специальных программах не имеют под собой никакой основы.

Поэтому это была великолепная и уверенная победа, и ее еще долго никто не сможет повторить. Из семи гонок выиграть шесть – это просто фантастика!

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170108/1114693245.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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usuns

да погодите вы радоваться! щас там баночки какие-нибудь поцарапают, русских хакеров подключат - и окажется устюгов грязным-прегрязным - то ли дело астматик сундбю - 2 месяца дисквала в несезон - и все окей! есть один шанс, что ситуация изменится в лучшую сторону - если там наверху один единственный "новый рыжий человек" сменивший "старую черную обезьяну" скажит - хватит!

21:33

sozerzator

Министр спорта проснулся! Примета - новогодние выходные закончились

21:21

Фомальчуган

Устюгов показал, что Мутко пора в отставку! К Сердюкову поближе!!!

21:04

rusfed 2.0

Убери от него свои руки, наперсточник!

20:46

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