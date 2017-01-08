Виталий Мутко: "Устюгов показал, что нападки на Россию безосновательны"

Вице-премьер России по вопросам спорта, молодежной политики и туризма Виталий Мутко отметил, что Сергей Устюгов победой на многодневке "Тур де Ски" показал, что нападки на Россию и разговоры о специальных допинговых программах не имеют под собой основы. Россиянин стал первым, кому удалось одержать победы в шести гонках из семи. Он опередил ближайшего преследователя – норвежца Мартина Сундбю – на 1 минуту и 2,9 секунды.

– Победа Устюгова очень многое значит для нас, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я думаю, что Сергей уже все сказал. Горд и рад за Сергея, за российские лыжи. Он ведь и в Сочи был близок к хорошему триумфу, но ему наступили на лыжу. А сейчас он показывает, что все эти нападки и разговоры о специальных программах не имеют под собой никакой основы.

Поэтому это была великолепная и уверенная победа, и ее еще долго никто не сможет повторить. Из семи гонок выиграть шесть – это просто фантастика!