Виталий Мутко: "Ситуация с допуском шести российских лыжников на чемпионат мира является сложной"

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политике Виталий Мутко подчеркнул, что ситуация с допуском лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Александра Легкова и Евгения Белова на чемпионат мира является сложной.

Вчера Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции спортсменов на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

- Мы сейчас находимся в таком сложном положении. Пока нет главного вывода по докладам, все федерации будут принимать такие решения, - приводит ТАСС слова Мутко. - Есть доклад, есть комиссия в Международном олимпийском комитете, она должна провести расследование, должна быть выслушана позиция России, это самое главное.

Также вице-премьер отметил, что России необходимо продолжать борьбу с допингом.

- Нужна спокойная работа, нам нужно реформировать свою систему, проводить работу по восстановлению Российского антидопингового агентства, также нужно продолжать борьбу с допингом внутри страны, - подытожил Мутко.

23 декабря было объявлено, что Вылегжанин, Петухов, Иванова и Шаповалова, а также Легков и Белов были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр 2014 года в Сочи.