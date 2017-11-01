Виталий Мутко: "Решение МОК по Легкову и Белову вызывает тревогу и недоумение"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко гарантировал помощь Александру Легкову и Евгению Белову при подаче апелляции на решение МОК. Сегодня стало известно, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда рекомендовала аннулировать все результаты отстраненых лыжников на Олимпиаде-2014 и пожизненно отстранить их от участия в Играх. Оба приняли решение подать апелляцию в CAS.
- Такое решение вызывает огромную тревогу и недоумение, - цитирует ТАСС Мутко. - Спортсмен становится никем и ничем. Человек столько лет в спорте, у него такой послужной список, ни одной положительной пробы, и он бессилен против каких-то косвенных улик.
Правильное и закономерное решение - обратиться с апелляцией в CAS. Им будет оказана всяческая поддержка.
mobile_actor
«пора создавать новую олимпиаду и звать страны БРИКС и другие» Угум-с: особенно - на зимнюю надо не забыть позвать БРИКС и Венесуэлу.
21:43
mobile_actor
« Политика.» И глаза Мутко – такие честные-честные.
21:41
Serenky25
уй вам уй вам. Я заявляю! Глава МОК пытался растлить меня в младенческом возрасте. Я сопротивлялся и отстоял свою честь, и я его запомнил. Так же я оставил на нем царапины. Они может и зажили. Но это факт. Я получил тяжелую травму на всю жизнь. Требую 1 лям зелени и посадить его в Бутырку или Матросскую тишину. И пусть оспорит. У МЕНЯ ДАЖЕ СВИДЕТЕЛИ ЕСТЬ. Плюшевый медвежонок. Слово против слова. ((( это конечно шутка. Но может нам всем такое написать и отправить этим пид...сам? Сейчас на фоне хайпа.
21:36
spetrov
Человек столько лет в спорте, у него такой послужной список, ни одной положительной пробы, и он бессилен... ---- Таковы ваши "западные партнеры". И другими в ближайшем будущем не будут.
21:34
spetrov
Только результата не будет от CAS. Политика.
21:33
Спринт
Преступный дилетантизм моториста давно привел российский спорт к полному краху, а Власть его только за это (поощрила). Худший сценарий для спорта России стал явью. Еще многие десятилетия весь спорт России будет расхлебывать эру правления дилетантов от спорта и преступников от Власти. Зимней Олимпиады - 2018 для России не будет, как и последующих любых Олимпиад. Следующий шаг - лишения права проводить в России любые соревнования международного уровня, в том числе и юношеских. Показуха ЧМ - 2018 закончится и спорт в России рухнет окончательно. Страшно от всего этого и жаль всех людей спорта в России.
21:28
Brat2
Сплошные тревоги , недоумения и озабоченности.
21:28
kac35
У многих Россиян вызывает тревогу и недоумение то, что у руля нашего спорта ТАКОЙ чиновник.
21:01
avtomir08
Уважаемый Мутко пора создавать новую олимпиаду и звать страны БРИКС и другие
20:50
Neuturungal
Недоумение вызываешь в этой ситуации только ты и только у тех людей, которые не знают чей ты друг.
20:50
Gluhoy zapas
Покайся, Виталик , тебе скидка выйдет.
20:40
inspire
иногда лучше жевать ...
20:38