Виталий Мутко: "Решение МОК по Легкову и Белову вызывает тревогу и недоумение"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко гарантировал помощь Александру Легкову и Евгению Белову при подаче апелляции на решение МОК. Сегодня стало известно, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда рекомендовала аннулировать все результаты отстраненых лыжников на Олимпиаде-2014 и пожизненно отстранить их от участия в Играх. Оба приняли решение подать апелляцию в CAS.

- Такое решение вызывает огромную тревогу и недоумение, - цитирует ТАСС Мутко. - Спортсмен становится никем и ничем. Человек столько лет в спорте, у него такой послужной список, ни одной положительной пробы, и он бессилен против каких-то косвенных улик.

Правильное и закономерное решение - обратиться с апелляцией в CAS. Им будет оказана всяческая поддержка.