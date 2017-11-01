Вишеманн назвал решение МОК по Легкову и Белову скандалом и издевательством

Адвокат Кристоф Вишеманн, представляющий Александра Легкова и Евгения Белова, возмутился решением МОК по спортсменам. Комиссия под руководством Дениса Освальда рекомендовала аннулировать результаты отстраненных лыжников с Олимпиады-2014 и вынести им пожизненный запрет на участие в Играх.

"Принимая это решение, МОК выходит далеко за рамки данных из доклада Макларена, без дальнейшего расследования и доказательст, он выступает против уже существующего решения CAS.

Данное решение является настоящим скандалом. Это насмешка над заявлением президента МОК Томаса Баха, что решения должны приниматься только на основе надежных доказательств. Спортсмены подадут апелляцию в CAS уже завтра", - написал Вишеманн на официальном сайте.