Вице-президент ФЛГР: "Никаких доказательств применения допинга Легковым и Беловым не было и не могло быть"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин отметил, что обвинения, на основании которых российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов были отстранены от участия в Олимпиадах, ни на чем не основаны. Он также добавил, что решение об отстранении – несправедливость, которая всех поставила в тупик.

Вчера комиссия МОК вынесла решение пожизненно отстранить обоих спортсменов от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты на Играх-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, – серебра в эстафете 4x10 км. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.

– Это все фуфло! Никаких конкретных доказательств применения не было и не могло быть, – приводит "Р-Спорт" слова Крянина. – Они вменяют, что были подмены проб, и спортсмены об этом знали. Но как они могли знать?! Обвинения выдвинуты на основании слов человека, который в моем понимании невменяемый. А они ему верят и принимают глобальные решения. Это конкретный заказ против нашей страны.

Любой специалист знает, что то, повышались ли результаты за счет допинга, выяснить можно за пять секунд. Чтобы получить прибавку, надо время. А у ребят, которые сдавали пробы не только в Сочи, но и в других лабораториях, этого времени просто не было. Допинг бы выявился – либо до Олимпиады, либо после. Но этого не было, и значит, они ничего не применяли, они чистые ребята. Это несправедливость, которая ставит в тупик нас всех.