Вице-президент FIS: "Россия может лишиться этапов Кубка мира"

Вице-президент Международной федерации лыжных видов (FIS) Сверре Сееберг считает, что Россия может лишиться права проведения этапов Кубка мира по лыжным гонкам, сноуборду и фристайлу. По его словам, пока такое решением не принято, так как вторая часть доклада Ричарда Макларена продолжает изучаться.

– Перенос может быть. Соревнования, запланированные в России, могут быть перенесены, – цитирует Сееберга NRK. – Но пока такое решение не принято. Доклад Макларена опубликован пару дней назад, а мероприятия не так просто переносить с места на место.

Мы и ранее наказывали лыжную федерацию России, когда вдвое сократили финансовую поддержку от FIS. Поэтому она сможет выстоять, если такое произойдет.

Вообще я считаю, что все мошенники должны быть пойманы. При этом необходимо защищать чистых спортсменов. Это касается россиян так же, как и норвежцев, например. Отношение к спортсменам должно быть справедливым.