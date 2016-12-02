Венг выиграла спринт в Лиллехаммере, Белорукова- 6-я

Хейди Венг из Норвегии выиграла индивидуальный спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Второй стала еще одна норвежка Майкен Фалла, а замкнула тройку шведка Ханна Фальк.
Лучшей из россиянок оказалась Юлия Белорукова, финишировавшая шестой.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Венг (Норвегия) - 3.15,76
2. Фалла (Норвегия) - отставание 0.48
3. Фальк (Швеция) - 1.06
4. Остберг (Норвегия) - 2.99
5. Свендсен (Норвегия) - 6.27
6. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 16.75
20. НЕПРЯЕВА (Россия)
44. СОБОЛЕВА (Россия)
47. ЧЕКАЛЕВА (Россия)
53. ЦАРЕВА (Россия)
54. КАЛСИНА (Россия)
60. СЕДОВА (Россия)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1845_32_1/