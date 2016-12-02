Венг выиграла спринт в Лиллехаммере, Белорукова- 6-я

Хейди Венг из Норвегии выиграла индивидуальный спринт на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Второй стала еще одна норвежка Майкен Фалла, а замкнула тройку шведка Ханна Фальк.

Лучшей из россиянок оказалась Юлия Белорукова, финишировавшая шестой.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Венг (Норвегия) - 3.15,76

2. Фалла (Норвегия) - отставание 0.48

3. Фальк (Швеция) - 1.06

4. Остберг (Норвегия) - 2.99

5. Свендсен (Норвегия) - 6.27

6. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 16.75

20. НЕПРЯЕВА (Россия)

44. СОБОЛЕВА (Россия)

47. ЧЕКАЛЕВА (Россия)

53. ЦАРЕВА (Россия)

54. КАЛСИНА (Россия)

60. СЕДОВА (Россия)