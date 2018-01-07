Венг второй год подряд выиграла "Тур де Ски"

Трехкратная чемпионка мира Хейди Венг выиграла заключительный этап "Тур де Ски". Таким образом, норвежка второй сезон подряд стала победительницей престижной многодневки.

Лучшей из россиянок в финале стала Анастасия Седова, показавшая седьмой результат.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

"Тур де Ски"

Женщины

Финал, 9 км (С)

1. Х. Венг (Норвегия) - 32.13,3

2. Остберг (Норвегия) - отставание 48,5

3. Диггинс (США) - 2.23,2

4. Пармакоски (Финляндия) - 2.57,7

5. Штадлобер (Австрия) - 3.09,4

6. Нисканен (Финляндия) - 4.17,0

7. СЕДОВА (Россия) - 4.49,6

11. НЕПРЯЕВА (Россия) - 7.13,5

18. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 8.44,5

20. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 9.53,1

30. КИРПИЧЕНКО (Россия) - 12.57,0

31. ГУЩИНА (Россия) - 13.16,4