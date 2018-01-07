Венг второй год подряд выиграла "Тур де Ски"

Трехкратная чемпионка мира Хейди Венг выиграла заключительный этап "Тур де Ски". Таким образом, норвежка второй сезон подряд стала победительницей престижной многодневки.
Лучшей из россиянок в финале стала Анастасия Седова, показавшая седьмой результат.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
"Тур де Ски"
Женщины
Финал, 9 км (С)
1. Х. Венг (Норвегия) - 32.13,3
2. Остберг (Норвегия) - отставание 48,5
3. Диггинс (США) - 2.23,2
4. Пармакоски (Финляндия) - 2.57,7
5. Штадлобер (Австрия) - 3.09,4
6. Нисканен (Финляндия) - 4.17,0
7. СЕДОВА (Россия) - 4.49,6
11. НЕПРЯЕВА (Россия) - 7.13,5
18. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 8.44,5
20. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 9.53,1
30. КИРПИЧЕНКО (Россия) - 12.57,0
31. ГУЩИНА (Россия) - 13.16,4
_Металлург_
пень иуда, можешь не кричать. Похоже лизоблюдам сегодня печенек не дают, один вон на соседних ветках уже весь на говно изошел.
15:58 7 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Одну махровую допингершу Терезочку уже поймали на кремчике с тестостероном, очередь за этой допингершей.
14:53 7 января
Бней Иегуда
Хейди, красоточка!)) Даже с бракованной палкой, ахаха.))
14:29 7 января
greyk
diskmen ты только узнал? они курс бронхорасширяющих пропивают и погнали...Нация астматиков...Отмени им ТИ и где они будут, эти ваш Хайди и Ингвильды
14:26 7 января
diskmen
Поражает отставание 3 призёра.Норвежки явно на допинге.
14:18 7 января