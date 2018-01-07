14:06 7 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Венг второй год подряд выиграла "Тур де Ски"

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Трехкратная чемпионка мира Хейди Венг выиграла заключительный этап "Тур де Ски". Таким образом, норвежка второй сезон подряд стала победительницей престижной многодневки.

Лучшей из россиянок в финале стала Анастасия Седова, показавшая седьмой результат.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

"Тур де Ски"

Женщины

Финал, 9 км (С)

1. Х. Венг (Норвегия) - 32.13,3

2. Остберг (Норвегия) - отставание 48,5

3. Диггинс (США) - 2.23,2

4. Пармакоски (Финляндия) - 2.57,7

5. Штадлобер (Австрия) - 3.09,4

6. Нисканен (Финляндия) - 4.17,0

7. СЕДОВА (Россия) - 4.49,6

11. НЕПРЯЕВА (Россия) - 7.13,5

18. НЕЧАЕВСКАЯ (Россия) - 8.44,5

20. ЖАМБАЛОВА (Россия) - 9.53,1

30. КИРПИЧЕНКО (Россия) - 12.57,0

31. ГУЩИНА (Россия) - 13.16,4

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КОММЕНТАРИИ (5)
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_Металлург_

пень иуда, можешь не кричать. Похоже лизоблюдам сегодня печенек не дают, один вон на соседних ветках уже весь на говно изошел.

15:58 7 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Одну махровую допингершу Терезочку уже поймали на кремчике с тестостероном, очередь за этой допингершей.

14:53 7 января

Бней Иегуда

Хейди, красоточка!)) Даже с бракованной палкой, ахаха.))

14:29 7 января

greyk

diskmen ты только узнал? они курс бронхорасширяющих пропивают и погнали...Нация астматиков...Отмени им ТИ и где они будут, эти ваш Хайди и Ингвильды

14:26 7 января

diskmen

Поражает отставание 3 призёра.Норвежки явно на допинге.

14:18 7 января