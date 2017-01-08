Венг стала победительницей "Тур де Ски"

Норвежка Хейди Венг стала победительницей финальной гонки "Тур де Ски". Второй результат показала финка Криста Пармакоски, замкнула первую тройку шведка Стина Нильссон. Четвертый результат показала еще одна представительница Норвегии Ингвильд Остберг. Лучшая из россиянок – Юлия Чекалева – десятая.

Венг заняла первое место и в общем зачете многодневки. Для нее это первая победа в "Тур де Ски" в карьере.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

Женщины

Финал, 9 км (С)

1. Венг (Норвегия) – 33.53,5

2. Пармакоски (Финляндия) – отставание 1.37,0

3. Ст. Нильссон (Швеция) – 1.54,4

4. Остберг (Норвегия) – 2.04,3

5. Диггинс (США) – 3.09,0

6. Нисканен (Финляндия) – 4.18,2...

10. ЧЕКАЛЕВА (Россия) – 4.58,7...

20. КАЛСИНА (Россия) – 8.28,6...

22. СОБОЛЕВА (Россия) – 9.16,9...

26. ГУЩИНА (Россия) – 11.25,6...

30. ЖАМБАЛОВА (Россия) – 15.13,5

31. ЦАРЕВА (Россия) – 18.22,4