Венг - победительница гонки преследования на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Чекалева - 6-я

Представительница Норвегии Хейди Венг стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Вторую строчку заняла ее соотечественница Ингвильд Остберг. Замкнула тройку лидеров представительница Финляндии Криста Пармакоски. Лучший результат среди россиянок показала Юлия Чекалева, пришедшая к финишу шестой.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования, 10 км (К)
1. Венг (Норвегия) - 28.46,1
2. Остберг (Норвегия) - отставание 16,1
3. Пармакоски (Финляндия) - 21,0
4. Бьорген (Норвегия) - 57,5
5. Ст. Нильссон (Швеция) - 1.26,1
6. ЧЕКАЛЕВА (Россия) - 1.31,0
20. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 2.31,6
24. СЕДОВА (Россия) - 2.52,2
30. КАЛСИНА (Россия) - 2.56,3
31. СОБОЛЕВА (Россия) - 3.08,9
37. НЕПРЯЕВА (Россия) - 3.29,8
53. ЦАРЕВА (Россия) - 4.45,6
Айртон
Хейди с Итоговой победой в Лиллехамере!)
14:02
tima_7
Может, это Крамер - реальный молодец, но отставание ходом у наших, особенно у последекретной Чекалёвой, вполне нормальные. Чекалёва быстрее Бьорген. Кальсина отыграла 10 позиций. Не всё-так плохо, однозначно, как у черепашек с ружьём за спиной.
13:36