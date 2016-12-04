Венг - победительница гонки преследования на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, Чекалева - 6-я

Представительница Норвегии Хейди Венг стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Вторую строчку заняла ее соотечественница Ингвильд Остберг. Замкнула тройку лидеров представительница Финляндии Криста Пармакоски. Лучший результат среди россиянок показала Юлия Чекалева, пришедшая к финишу шестой.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования, 10 км (К)

1. Венг (Норвегия) - 28.46,1

2. Остберг (Норвегия) - отставание 16,1

3. Пармакоски (Финляндия) - 21,0

4. Бьорген (Норвегия) - 57,5

5. Ст. Нильссон (Швеция) - 1.26,1

6. ЧЕКАЛЕВА (Россия) - 1.31,0

20. БЕЛОРУКОВА (Россия) - 2.31,6

24. СЕДОВА (Россия) - 2.52,2

30. КАЛСИНА (Россия) - 2.56,3

31. СОБОЛЕВА (Россия) - 3.08,9

37. НЕПРЯЕВА (Россия) - 3.29,8

53. ЦАРЕВА (Россия) - 4.45,6