Валерий Газзаев: "Решение об отстранении Легкова и Белова - дискриминация российских спортсменов"

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев подчеркнул: решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от выступления на Олимпиадах лыжников Александра Легкова и Евгения Белова является возмутительным фактом дискриминации российских спортсменов.

Ранее МОК пожизненно отстранил Белова и Легкова от Олимпиад и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Основанием стали данные перепроверки с помощью новой методики допинг-проб, взятых на Олимпиаде в Сочи.

– Прежде всего хочу отметить, что решение комиссии МОК под руководством Дениса Освальда о пожизненной дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на основании каких-то царапин на пробирках с анализами является возмутительным фактом дискриминации российских атлетов, – цитирует ТАСС Газзаева. – Беззастенчивая политическая ангажированность некоторых высокопоставленных чиновников МОК вызывает, мягко говоря, удивление.

Решение комиссии МОК наводит на весьма серьезные размышления" в контексте расширения санкций США в отношении России. "Оно выходит далеко за рамки результатов доклада главы независимой комиссии ВАДА и противоречит заявлению президента МОК Томаса Баха о том, что вердикт можно вынести только на основе надежных доказательств.

Нам необходимо апеллировать в Спортивный арбитражный суд, чтобы обеспечить нашим спортсменам всестороннюю юридическую и информационную поддержку, отстаивать их интересы в правовом поле.

С проблемой допинга нужно бороться. На сегодняшний день именно у нас в России приняты наиболее жесткие антидопинговые меры. Хотелось бы, чтобы и наши зарубежные коллеги принимали аналогичные меры, а не изощрялись в новых измышлениях и обвинениях против российского спорта.