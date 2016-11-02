В Швеции уверены, что скандал с Йохауг может привести к катастрофе в лыжных гонках

Премьер-министр Швеции Стефан Левен уверен, что положительный результат допинг-пробы Терезы Йохауг может негативно повлиять на лыжные гонки. По его словам, подобные инциденты отбивают интерес у зрителей.

Напомним, в анализах Йохауг было обнаружено запрещенное вещество клостебол. Позже спортсменка заявила, что оно попало в ее организм через мазь для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов.

- Данная ситуация может привести не только к утрате веры в "чистый" спорт, но и к интересу к спорту в целом, - приводит TV2 слова Левена. - Это может стать катастрофой. Сейчас мы до конца не понимаем, что конкретно произошло, почему ее проба оказалась положительной. Но это негативно влияет на репутацию лыжных гонок.