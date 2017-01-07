В сборной Норвегии недовольны действиями россиян на шестом этапе "Тур де Ски"

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус отметил, что судьи должны подробно изучить эпизод во время масс-старта на шестом этапе "Тур де Ски", когда россиянин Андрей Ларьков подрезал норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Последний также указал на этот момент, одгнако добавил, что не стоит придавать меу большое значение. Отметим, что Ларьков за свои действия получил желтую карточку.
– Я не видел картинки, но слышал какие-то сообщения о Ларькове. Надеюсь, что жюри внимательно следит за происходящим, – цитирует Лефсуса NRK.
– У нас был небольшой диалог во время гонки. Один из моментов был на грани, однако после гонки мы вместе посмеялись над этим, – сказал Сундбю.
Юмнов
Никакого заговора нет. Однако, зачем Видар Лефсус лезет не в своё дело? Судьи и без его подсказок знают, что и где смотреть. Судьи могут даже дисквалифицировать виновника. Только увеличить разрыв на финише между Устюговым и их спортсменом (как там его?) не могут. Лучше надо своих спортсменов готовить, господин Видар Лефсус...
20:31
rusfed 2.0
Раньше норвежцы устраивали подобную перепалку - с вовлечением сми - с главными конкурентами соседами-шведами (а те, естественно, в ответ), но вот подобная критика в адрес российской сборной сейчас лишь усилит у наших теории заговоров ))
20:24
гарри
Феерические долпообы, опять история и истерика: Я не видел картинки, но что то слышал, надо наказывать.!!! Прям инфекция от ВАТЫ макларена.
20:09