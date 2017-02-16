23:58 16 февраля | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В сборной Норвегии не откажутся от ингаляций

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Мартин СУНДБЮ на пресс-конференции, посвященной разбирательству в связи с нарушением правил ВАДА.Норвежских астматиков вывели на чистую воду?

Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Петтер Ольберг заявил, что в команде продолжат использовать ингаляции для спортсменов, сообщает Aftonbladet. Ранее независимая комиссия, состоящая из экспертов из Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии, представила отчет о законности использования медицинских препаратов норвежскими биатлонистами. Никаких нарушений в их применении выялено не было.

Также комиссия отметила, что использование небулайзера (препарата для ингаляций) не нарушает антидопинговые правила, но является спорным вопросом с точки зрения этики.

- После получения отчета мы решили продолжать использовать небулайзер для спортсменов элитного уровня, но понимаем этическую дилемму, - сказал Ольберг.

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