В сборной Норвегии не откажутся от ингаляций

Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Петтер Ольберг заявил, что в команде продолжат использовать ингаляции для спортсменов, сообщает Aftonbladet. Ранее независимая комиссия, состоящая из экспертов из Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии, представила отчет о законности использования медицинских препаратов норвежскими биатлонистами. Никаких нарушений в их применении выялено не было.

Также комиссия отметила, что использование небулайзера (препарата для ингаляций) не нарушает антидопинговые правила, но является спорным вопросом с точки зрения этики.

- После получения отчета мы решили продолжать использовать небулайзер для спортсменов элитного уровня, но понимаем этическую дилемму, - сказал Ольберг.