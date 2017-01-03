15:01 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

В FIS уверены, что Устюгов не замешан в допинг-скандалах

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Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер подчеркнул, что у организации нет информации о причастности российского лыжника Сергея Устюгова к допинг-скандалам. На данный момент 24-летний спортсмен является лидером "Тур де Ски", победив на двух стартовых этапах.

- Насколько я знаю, Устюгов невиновен, - приводит Deutschlandfunk слова Каспера. - По крайней мере, его нет в списке Макларена.

Напомним, что в конце 2016 года Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были отстранены от соревнований на основании второй части доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

СМИ: в январе Легкова и Вылегжанина уведомят о лишении медалей Сочи-2014

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