В FIS уверены, что Устюгов не замешан в допинг-скандалах

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер подчеркнул, что у организации нет информации о причастности российского лыжника Сергея Устюгова к допинг-скандалам. На данный момент 24-летний спортсмен является лидером "Тур де Ски", победив на двух стартовых этапах.

- Насколько я знаю, Устюгов невиновен, - приводит Deutschlandfunk слова Каспера. - По крайней мере, его нет в списке Макларена.

Напомним, что в конце 2016 года Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были отстранены от соревнований на основании второй части доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

СМИ: в январе Легкова и Вылегжанина уведомят о лишении медалей Сочи-2014