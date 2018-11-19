"Устюгову во вторник вынут из руки спицы". Вяльбе ждет лыжника в сборной к "Тур де Ски"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российскому лыжнику Сергею Устюгову, который восстанавливается после травмы, уже завтра вынут из руки спицы. Она также добавила, что возвращения Устюгова в сборную ждут, если не на ближайших этапах Кубка мира, то хотя бы к "Тур де Ски".

– Сергей Устюгов завтра сдает анализы, плюс ему вынут из руки спицы, – приводит Служба информации ОКР слова Вальбе. – Если все в норме, то 22 ноября Устюгов отправится в Тюмень, где будет восстанавливаться уже на лыжне. Рассчитываем на его возвращение в сборную если не на ближайших этапах Кубка мира, то хотя бы к "Тур де Ски".

Устюгов был прооперирован из-за перелома пальца руки и в начале ноября присоединился к команде, находящейся на тренировочном сборе. Стартовый этап Кубка мира пройдет 24-25 ноября в Финляндии.

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