Устюгов завтра пройдет МРТ и пропустит этап Кубка мира в Дрездене

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что двукратный чемпион мира россиянин Сергей Устюгов в понедельник пройдет диагностическое исследование МРТ, по итогам которого станет понятен характер травмы спины. Однако, по ее словам, уже ясно, что следующий этап Кубка мира в немецком Дрездене (13-14 января) он пропустит.

Устюгов в воскресенье по причине травмы спины снялся с ежегодной многодневной "Тур де Ски", действующим победителем которой он является.

- Завтра сделаем МРТ, и станет понятно, насколько все серьезно. В следующем этапе он точно участвовать не будет, - цитирует ТАСС Вяльбе.

Травму Устюгов получил 4 января, во время масс-старта на пятом этапе многодневки. Несмотря на повреждение спины, лыжник смог выйти на старт шестого этапа, где занял 14-е место.

Седьмой и заключительный этап "Тур де Ски" протяженностью 9 км пройдет сегодня в итальянском Валь-ди-Фьемме.