Устюгов завтра перенесет операцию в Москве

Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в четверг вылетит из Италии в Москву на медобследование и лечение. Во вторник лыжник упал на сборе в Валь Сеналесе и травмировал руку. Предварительное обследование выявило трещину в большом пальце.

- Завтра Устюгов прилетает в Москву, где ему будет сделана операция, - цитирует "РИА Новости" Вяльбе. - Мы приняли решение обратиться в клинику, где лечатся и оперируются наши волейболисты. Травмы, подобные той, что случилась с Устюговым, у них обычное дело. По перспективам возвращения Устюгова в строй и его участию в первых стартах сезона пока ничего не могу сказать, поскольку мы располагаем только рентгеновскими снимками.

Возможно, врачи сумеют наложить Сергею лангету таким образом, чтобы он был способен даже с загипсованной рукой держать лыжную палку. Полагаю, что Устюгов будет продолжать тренировки, просто какое-то время они будут ограниченными.