Устюгов вылетел в Давос для подготовки к этапу Кубка мира

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов восстановился от последствий перелома пальца и вылетел в Давос для подготовки к следующему этапу Кубка мира. Об этом сообщил тренер национальной команды Маркус Крамер.

Устюгов получил травму пальца на октябрьском сборе команды в Италии. В конце месяца спортсмен успешно перенес операцию, и спустя несколько дней ему было разрешено начать подготовку к сезону в ограниченном объеме.

- Он летит сегодня с некоторыми другими спортсменами в Давос, - цитирует ТАСС Крамера. - Мы планируем, что он будет стартовать в Давосе. На данный момент Сергей находится в хорошем состоянии, но мы должны последить за ним следующие десять дней.

Этап Кубка мира в Давосе пройдет 15 и 16 декабря.