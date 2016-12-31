18:24 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов выиграл спринт в Валь Мюстаире

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Россиянин Сергей Устюгов показал первый результат в спринте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино, уступивший победителю больше двух секунд. Замкнул тройку Финн Крог из Норвегии. Еще один представитель России Андрей Ларьков выбыл в полуфинале.

Устюгов идет третьим в общем зачете соревнований. Лидирует норвежец Мартин Сундбю, второе место занимает Крог.

Валь Мюстаир (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. УСТЮГОВ (Россия) – 3.00,50

2. Пеллегрино (Италия) – отставание 2,03

3. Крог (Норвегия) – 2,80

4. Сундбю (Норвегия) – 3,52

5. Шанава (Франция) – 10,25

6. Харви (Канада) – 15,93

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1850_32_0/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Союз Аполлонович

Силен Серега, ох силен! Молодец!!!

18:38

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