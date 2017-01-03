Устюгов выиграл скиатлон, победив в третьей гонке "Тур де ски" подряд

Россиянин Сергей Устюгов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Для лыжника это третья победа в трех гонках "Тур де ски". Ранее он выиграл спринт и масс-старт в Валь-Мюстаире.

Вторым с отставанием 0,6 секунды пришел Мартин Сундбю, тройку замкнул Дарио Колонья, отставший на секунду.

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Скиатлон, 10+10 км

1. УСТЮГОВ (Россия) - 48.40,4

2. Сундбю (Норвегия) - отставание 0,6

3. Дар. Колонья (Швейцария) - 1,0

4. Харви (Канада) - 2,7

5. Хельнер (Швеция) - 3,6

6. Крюгер (Норвегия) - 3,8...

24. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 26,9...

32. ВОКУЕВ (Россия) - 2.05,4...

40. СЕДОВ (Россия) - 2.15,2

41. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 2.15,3

42. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.20,7...

55. ЛАРЬКОВ (Россия) - 4.46,2