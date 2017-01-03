Устюгов выиграл скиатлон, победив в третьей гонке "Тур де ски" подряд

Россиянин Сергей Устюгов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Для лыжника это третья победа в трех гонках "Тур де ски". Ранее он выиграл спринт и масс-старт в Валь-Мюстаире.
Вторым с отставанием 0,6 секунды пришел Мартин Сундбю, тройку замкнул Дарио Колонья, отставший на секунду.
Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Скиатлон, 10+10 км
1. УСТЮГОВ (Россия) - 48.40,4
2. Сундбю (Норвегия) - отставание 0,6
3. Дар. Колонья (Швейцария) - 1,0
4. Харви (Канада) - 2,7
5. Хельнер (Швеция) - 3,6
6. Крюгер (Норвегия) - 3,8...
24. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 26,9...
32. ВОКУЕВ (Россия) - 2.05,4...
40. СЕДОВ (Россия) - 2.15,2
41. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 2.15,3
42. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.20,7...
55. ЛАРЬКОВ (Россия) - 4.46,2
)V(ax
Айртон, при чем тут ошибка? Шла тактическая борьба. У Сундбю не было ни единого шанса убежать в длинный спурт. Объективно сейчас Устюгов сильнее Сундбю на равнине по всем статьям.
18:22
Союз Аполлонович
Серега- лучший! Снова утер нос рыжебородому
18:20
Айртон
.
18:18
Айртон
За счёт ошибки Сундбю выиграл, на которой Мартин потерял почти полминуты.) Но для норга всё идёт по плану.)) Особенно в борьбе за БХГ.))
18:17
ВеликийПашаБуре
Это Зверюга!!!
18:16
TRISP
мужик!!!
18:16
RW.irk
Мафия бессмертна!))
18:16
rusfed 2.0
Йееееееее! Это было красиво!
18:16
Steal
Красава!!!
18:14