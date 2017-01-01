Устюгов выиграл масс-старт в Валь-Мюстаире

Россиянин Сергей Устюгов стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Валь-Мюстаире. Вторым финишировал норвежец Мартин Сундбю, уступивший ему 1,9 секунды. Замкнул тройку еще один представитель Норвегии Дидрик Тонсет.
Напомним, что в Валь-Мюстаире Устюгов выиграл и в спринте. Сейчас он возглавляет общий зачет "Тур де Ски" – престижной многодневки, частью которой является швейцарский этап.
Кубок мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Масс-старт, 10 км (К)
1. УСТЮГОВ (Россия) – 24.50,0
2. Сундбю (Норвегия) – отставание 1,9
3. Тонсет (Норвегия) – 2,3
4. Рете (Норвегия) – 3,3
5. Дар. Колонья (Швейцария) – 5,5
6. Хейккинен (Финляндия) – 5,6
11. ЛАРЬКОВ (Россия) - 7,6
19. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 21,6
21. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 33,8
38. ВОКУЕВ (Россия) - 54,0
47. СЕДОВ (Россия) - 1.18,2
61. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.48,9
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1850_28_0/
Союз Аполлонович
Красавец! Пока в одну калитку всех уделывает
15:59
Серёга СМ.sz
А КАК ЖЕ ЕГО С ДОПИНГОМ НЕ УЛИЧИЛИ ))
15:53
super_bear
Сережа зверь! ) Талантище! )
15:35