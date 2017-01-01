Устюгов выиграл масс-старт в Валь-Мюстаире

Россиянин Сергей Устюгов стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Валь-Мюстаире. Вторым финишировал норвежец Мартин Сундбю, уступивший ему 1,9 секунды. Замкнул тройку еще один представитель Норвегии Дидрик Тонсет.

Напомним, что в Валь-Мюстаире Устюгов выиграл и в спринте. Сейчас он возглавляет общий зачет "Тур де Ски" – престижной многодневки, частью которой является швейцарский этап.

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Масс-старт, 10 км (К)

1. УСТЮГОВ (Россия) – 24.50,0

2. Сундбю (Норвегия) – отставание 1,9

3. Тонсет (Норвегия) – 2,3

4. Рете (Норвегия) – 3,3

5. Дар. Колонья (Швейцария) – 5,5

6. Хейккинен (Финляндия) – 5,6

11. ЛАРЬКОВ (Россия) - 7,6

19. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 21,6

21. ЧЕРВОТКИН (Россия) - 33,8

38. ВОКУЕВ (Россия) - 54,0

47. СЕДОВ (Россия) - 1.18,2

61. МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 1.48,9