Устюгов выиграл масс-старт на 15 км на турнире в Норвегии

Россиянин Сергей Устюгов стал первым в масс-старте на 15 километров свободным стилем на фестивале Blink в Норвегии. Он преодолел дистанцию за 29 минут 26 секунд. Для него это вторая подряд победа на данном турнире.

Вторым стал норвежец Александр Дерберг, уступивший россиянину 2,1 секунды, а замкнул тройку итальянец Федерико Пеллегрино​ (+2,7).

В женском масс-старте на 10 километров лучшей стала норвежка Майкен Касперсен Фалла (20.39,4), второй - ее соотечественница Мари Эйди (+1,9), а замкнула тройку шведка Шарлот Калла (+3,9). Лучшей из россиянок стала Елена Соболева, ставшая пятой.