Устюгов возобновил тренировки после травмы

Тренер российского лыжника Сергея Устюгова Маркус Крамер рассказал, что спортсмен возобновил тренировки после травмы спины. Он также добавил, что Устюгов перед Олимпиадой-2018 выступит на одном этапе Кубка мира - в Зеефельде.

Напомним, 25-летний Устюгов из-за повреждения снялся с "Тур де Ски"-2017/18 и не смог защитить прошлогодний титул. Он не выступит на ближайших этапах в Дрездене и Планице.

– В Зеефельде он выступит и в спринте, и в дистанционной гонке, – приводит ТАСС слова Крамера. - Вчера он провел первую лыжную тренировку. С каждым днем он чувствует себя лучше, но нужно еще время.

Этап в Дрездене пройдет 13-14 января, в Планице – 20-21 января, в Зеефельде – 27-28 января. Эти старты будут последними перед Олимпиадой-2018.