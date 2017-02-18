14:54 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов - третий в спринте на Кубке мира в Эстонии

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Россиянин Сергей Устюгов стал третьим в спринте на этапе Кубке мира в эстонском Отепя. Выиграл гонку Йоханнес Клебо из Норвегии. Еще два представителя России Андрей Парфенов и Глеб Ретивых не прошли в полуфинал.

Отепя (Эстония)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Клебо (Норвегия) - 3.06,53

2. Крог (Норвегия) - отставание 0,60

3. УСТЮГОВ (Россия) - 1,00

4. Пеллегрино (Италия) - 4,77

5. Скар (Норвегия) - 15,53

6. Таугбель (Норвегия) - 32,94

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

лидера общего спринтерского зачёта оставили за бортом тройки - с деревяхой итальянца!))

16:00

rusfed 2.0

Контрольная тренировка перед ЧМ нормально прошла! ) Да, космический уровень у мужского спринта сейчас, конечно. Ни у Нортуга, ни у многих других именитых нет шансов выйти даже в финал на ЧМ. Время в спринте уж слишком скоротечно. Что творит этот Клабо - это, конечно, фантастика. Если классикой до сих пор было что кто-то ускорялся на последнем подъеме, выходил вперед и обеспечивал себе таким образом первое место, то этот 20-летний чертяка летит просто всю дистанцию как на одном ускорении. У Пеллегрино даже шансов не было, как он привык, отсидеться и выстрелить. И объективности ради - при такой температуре шансы Устюгова априори ниже

15:35

ВеликийПашаБуре

Айртон Клебо, красавчик!)) Серёньку декласснул просто издевательски.)) 14:58 _____________________________________________ Ты чему радуешься то, дядя???

15:18

Айртон

Клебо, красавчик!)) Серёньку декласснул просто издевательски.))

14:58

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