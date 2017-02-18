Устюгов - третий в спринте на Кубке мира в Эстонии

Россиянин Сергей Устюгов стал третьим в спринте на этапе Кубке мира в эстонском Отепя. Выиграл гонку Йоханнес Клебо из Норвегии. Еще два представителя России Андрей Парфенов и Глеб Ретивых не прошли в полуфинал.

Отепя (Эстония)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Клебо (Норвегия) - 3.06,53

2. Крог (Норвегия) - отставание 0,60

3. УСТЮГОВ (Россия) - 1,00

4. Пеллегрино (Италия) - 4,77

5. Скар (Норвегия) - 15,53

6. Таугбель (Норвегия) - 32,94