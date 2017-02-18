Устюгов - третий в спринте на Кубке мира в Эстонии

Россиянин Сергей Устюгов стал третьим в спринте на этапе Кубке мира в эстонском Отепя. Выиграл гонку Йоханнес Клебо из Норвегии. Еще два представителя России Андрей Парфенов и Глеб Ретивых не прошли в полуфинал.
Отепя (Эстония)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Клебо (Норвегия) - 3.06,53
2. Крог (Норвегия) - отставание 0,60
3. УСТЮГОВ (Россия) - 1,00
4. Пеллегрино (Италия) - 4,77
5. Скар (Норвегия) - 15,53
6. Таугбель (Норвегия) - 32,94
shpasic
лидера общего спринтерского зачёта оставили за бортом тройки - с деревяхой итальянца!))
16:00
rusfed 2.0
Контрольная тренировка перед ЧМ нормально прошла! ) Да, космический уровень у мужского спринта сейчас, конечно. Ни у Нортуга, ни у многих других именитых нет шансов выйти даже в финал на ЧМ. Время в спринте уж слишком скоротечно. Что творит этот Клабо - это, конечно, фантастика. Если классикой до сих пор было что кто-то ускорялся на последнем подъеме, выходил вперед и обеспечивал себе таким образом первое место, то этот 20-летний чертяка летит просто всю дистанцию как на одном ускорении. У Пеллегрино даже шансов не было, как он привык, отсидеться и выстрелить. И объективности ради - при такой температуре шансы Устюгова априори ниже
15:35
ВеликийПашаБуре
Айртон Клебо, красавчик!)) Серёньку декласснул просто издевательски.)) 14:58 _____________________________________________ Ты чему радуешься то, дядя???
15:18
Айртон
Клебо, красавчик!)) Серёньку декласснул просто издевательски.))
14:58