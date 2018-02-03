Устюгов - третий в классическом марафоне на 50 км в Италии после дисквалификации Черноусова

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место на Ski Classics в классическом марафоне на 50 км в итальянской Кортина-д’Ампеццо. Он преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 43,7 секунды.
Победителем стал норвежец Торд Асле Йердален – 2:15.43,1. Второе место занял его соотечественник Андрес Нигаард – 2:15.43,6.
На финише Устюгов был четвертым, а его соотечественник Илья Черноусов пришел вторым и уступил Йердалену всего 0,1 секунды. Однако позже судьи приняли решение дисквалифицировать россиянина за то, что по ходу дистанции он помешал одному из соперников.
Напомним, 25-летний Устюгов не получил приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
Черноусов – бронзовый призер Игр-2014 в Сочи в масс-старте на 50 км, золото и серебро в котором завоевали Александр Легков и Максим Вылегжанин. Комиссия МОК Денниса Освальда вынесла решение об аннулировании их результатов на Олимпиаде, однако спортсмены обратились в Спортивный арбитражный суд – и он занял их сторону.
inspire
4 человека финишировали в 1 секунде? сильно ...
12:42
sportbeer
И что там черноусов нарушил? Организаторы лучше бы сделали финишный створ пошире. Клоуны.
19:06 3 февраля
rusfed 2.0
Черноусов финишировал вторым, но был затем дисквалифицирован за нарушение правил
16:29 3 февраля
rusfed 2.0
Мдааа, Серёга, вот такие вот дела. Мир несовершенен
15:01 3 февраля