Устюгов - третий в классическом марафоне на 50 км в Италии

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место на Ski Classics в классическом марафоне на 50 км в итальянской Кортина-д’Ампеццо. Он преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 43,7 секунды.

Победителем стал норвежец Торд Асле Йердален ((2:15.43,1). Второе место занял его соотечественник Андрес Нигаард (2:15.43,6).

Напомним, что 25-летний Устюгов не получил приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.