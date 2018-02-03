Устюгов - третий в классическом марафоне на 50 км в Италии

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место на Ski Classics в классическом марафоне на 50 км в итальянской Кортина-д’Ампеццо. Он преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 43,7 секунды.
Победителем стал норвежец Торд Асле Йердален ((2:15.43,1). Второе место занял его соотечественник Андрес Нигаард (2:15.43,6).
Напомним, что 25-летний Устюгов не получил приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
sportbeer
И что там черноусов нарушил? Организаторы лучше бы сделали финишный створ пошире. Клоуны.
19:06
rusfed 2.0
Черноусов финишировал вторым, но был затем дисквалифицирован за нарушение правил
16:29
rusfed 2.0
Мдааа, Серёга, вот такие вот дела. Мир несовершенен
15:01