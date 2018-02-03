14:54 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов - третий в классическом марафоне на 50 км в Италии

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Россиянин Сергей Устюгов занял третье место на Ski Classics в классическом марафоне на 50 км в итальянской Кортина-д’Ампеццо. Он преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 43,7 секунды.

Победителем стал норвежец Торд Асле Йердален ((2:15.43,1). Второе место занял его соотечественник Андрес Нигаард (2:15.43,6).

Напомним, что 25-летний  Устюгов не получил приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sportbeer

И что там черноусов нарушил? Организаторы лучше бы сделали финишный створ пошире. Клоуны.

19:06

rusfed 2.0

Черноусов финишировал вторым, но был затем дисквалифицирован за нарушение правил

16:29

rusfed 2.0

Мдааа, Серёга, вот такие вот дела. Мир несовершенен

15:01