Устюгов - третий в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Победу одержал Калле Хальварссон, а вторым стал Маркус Хельнер.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Индивидуальная гонка (м)

1. Хальварссон (Швеция) - 23.04,9

2. Хельнер (Швеция) - отставание 0,8

3. УСТЮГОВ (Россия) - 6,7...

18. ЛАРЬКОВ (Россия) - 41,0...

28. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) - 55,1...

34. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 1.10,0

35. ТУРЫШЕВ (Россия) - 1.11,0...

38. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) - 1.12,0...

56. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 1.36,4