Устюгов - третий в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Победу одержал Калле Хальварссон, а вторым стал Маркус Хельнер.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
Индивидуальная гонка (м)
1. Хальварссон (Швеция) - 23.04,9
2. Хельнер (Швеция) - отставание 0,8
3. УСТЮГОВ (Россия) - 6,7...
18. ЛАРЬКОВ (Россия) - 41,0...
28. ДЕМЕНТЬЕВ (Россия) - 55,1...
34. ВОЛЖЕНЦЕВ (Россия) - 1.10,0
35. ТУРЫШЕВ (Россия) - 1.11,0...
38. ВЫЛЕГЖАНИН (Россия) - 1.12,0...
56. БЕССМЕРТНЫХ (Россия) - 1.36,4