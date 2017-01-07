Устюгов сохранил лидерство в общем зачете "Тур де Ски"

Россиянин Сергей Устюгов продолжает лидировать в общем зачете престижной многодневки "Тур де Ски". Он занял второе место в масс-старте, а с начала соревнований выиграл пять их шести гонок. Вторым идет победитель масс-старта норвежец Мартин Сундбю, который отстает от россиянина на 1.11,9 секунды.

Завтра – заключительный этап "Тур де Ски"-2017 – гонка на 9 км свободным стилем. Начало – в 17.30 по Москве.

Кубок мира

"Тур де Ски"

Мужчины

Общий зачет

1. УСТЮГОВ (Россия) – 2:54.20,2

2. Сундбю (Норвегия) – отставание 1.11,9

3. Колонья (Швейцария) – 2.04,1

4. Хейккинен (Финляндия) – 2.32,9

5. Манифика (Франция) – 2.34,6

6. Харви (Канада)– 2.42,5

7. Хельнер (Швеция) – 2.54,5

8. Крюгер (Норвегия) – 3.51,3

9. Дюрхауг (Норвегия) – 4.36,6

10. Де Фабиани (Италия) – 4.36,9