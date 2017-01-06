Устюгов сохранил лидерство в общем зачете "Тур де Ски"

Россиянин Сергей Устюгов продолжает лидировать в общем зачете престижной многодневки "Тур де Ски". Он выиграл пятую гонку подряд, что является абсолютным рекордом. Отметим, что ближайший преследователь норвежец Мартин Йонсруд Сундбю отстает от Устюгова на одну минуты и 34,1 секунды.
Кубок мира
"Тур де Ски"
Мужчины
Общий зачет
1. УСТЮГОВ (Россия) – 2:13.51
2. Сундбю (Норвегия) – отставания1.34,1
3. Колонья (Швейцария) – 2.07,5
4. Харви (Канада)– 2.08
5. Манифика (Франция) – 2.14,5
6. Хейккинен (Финляндия) – 2.32,3
7. Крюгер (Норвегия) – 2.34
8. Хельнер (Швеция) – 2.43,4
9. Тонсет (Норвегия) – 2.44,8
10. Гайар (Франция) – 4.23,1
11. Де Фабиани (Италия) – 4.23,9
RSDsouth
А где комментарии Дидрика ? Может Сереге пока не бегать ? Подождать 32-лётного астматика Сендбю ?)
14:23