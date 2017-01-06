Устюгов сохранил лидерство в общем зачете "Тур де Ски"

Россиянин Сергей Устюгов продолжает лидировать в общем зачете престижной многодневки "Тур де Ски". Он выиграл пятую гонку подряд, что является абсолютным рекордом. Отметим, что ближайший преследователь норвежец Мартин Йонсруд Сундбю отстает от Устюгова на одну минуты и 34,1 секунды.

Кубок мира

"Тур де Ски"

Мужчины

Общий зачет

1. УСТЮГОВ (Россия) – 2:13.51

2. Сундбю (Норвегия) – отставания1.34,1

3. Колонья (Швейцария) – 2.07,5

4. Харви (Канада)– 2.08

5. Манифика (Франция) – 2.14,5

6. Хейккинен (Финляндия) – 2.32,3

7. Крюгер (Норвегия) – 2.34

8. Хельнер (Швеция) – 2.43,4

9. Тонсет (Норвегия) – 2.44,8

10. Гайар (Франция) – 4.23,1

11. Де Фабиани (Италия) – 4.23,9