Устюгов пропустит три первых этапа Кубка мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов, который восстанавливается после травмы, точно пропустит три первых этапа Кубка мира. Она также добавила, что возможно, что первый старт спортсмена будет уже на "Тур де Ски".

- Плановое снятие спиц должно произойти 21 ноября. Далее Сергей поедет в Тюмень, где будет тренироваться, - цитирует "РИА Новости" слова Вяльбе. - Если всё будет хорошо, приедет (на этап Кубка мира) в Давос, а так будем смотреть по состоянию пальца. Раньше Давоса пока не планируем, но, возможно, первый старт будет уже на "Тур де Ски".

Устюгов был прооперирован из-за перелома пальца руки и в начале ноября присоединился к команде, находящейся на тренировочном сборе. Стартовый этап Кубка мира пройдет 24-25 ноября в Финляндии.

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