Устюгов признан лучшим спортсменом Югры 2017 года

Сайт Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел интернет-голосование по выбору лучшего спортсмена 2017 года. По его итогам победителем стал лыжник Сергей Устюгов.

Напомним, двукратный чемпион мира 2017 года по решению комиссии МОК во главе с Валерии Фурнерон не был допущен до участия в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, он уверен в чистоте друзей и коллег, как в своей.

23 января стало известно о решении МОК отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Виктор Ан и другие.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.