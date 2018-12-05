Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в Давосе

Глава ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов точно примет участие в этапе Кубка мира в Давосе. Перед началом сезона двукратный чемпион мира сломал палец руки, перенес операцию и пропустил начало сезона.

- "Пятнашку" свободным стилем в Швейцарии Сергей точно побежит. И еще, может быть, заявим его в первый день на спринт, - приводит пресс-служба ОКР слова Вяльбе. - Там более жесткая, контактная борьба, чем в дистанционных гонках.

Устюгову надо понять, насколько он к ней готов. Пока неприятные ощущения в руке остаются. Как я уже говорила, мы рассчитываем на полное восстановление Устюгова к "Тур-де-Ски".