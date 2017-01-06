Устюгов превзошел Легкова и Прокуророва

Победа в гонке с раздельным стартом на пятом этапе "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе стала для Сергея Устюгова десятой на этапах Кубка мира. 24-летний лыжник превзошел Александра Легкова и Алексея Прокуророва по числу кубковых побед среди российских спортсменов (Олимпийские игры и чемпионаты мира в зачет Кубка мира не идут). Из продолжающих выступление российских спортсменов больше четырех побед имеют на своем счету Максим Вылегжанин (7) и Никита Крюков (5).

Рекорд по числу побед в кубковых гонках принадлежит норвежцу Бьорну Дели, праздновавшему успех 46 раз, на счету его соотечественника Петтера Нортуга 38 выигранных гонок, выступавший за сборные СССР и Казахстана Владимир Смирнов становился лучшим 30 раз. (Кирилл БУРДАКОВ)