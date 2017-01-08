Устюгов - первый победить "Тур де Ски", державший лидерство от первого до последнего этапа

Россиянин Сергей Устюгов стал первым победителем "Тур де Ски" за всю историю, который держал лидерство от первого этапа до последнего, информирует Gracenote. Лыжник выиграл шесть этапов гонки из семи, лишь на одном этапе став вторым. Эта также является абсолютным рекордом. Сегодня он победил в финальной гонке на 9 км свободным стилем.

Добавим, единственным россиянином, кто выигрывал "Тур де Ски" ранее, был Александр Легков. Олимпийский чемпион Сочи-2014 победил в многодневке в 2013 году.