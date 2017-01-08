18:56 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов обошел Сундбю более, чем на минуту

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Сергей Устюгов, ставший победителем "Тур де Ски", обошел ближайшего преследователя – норвежца Мартина Сундбю более, чем на минуту. Напомним, российский спортсмен стал первым в истории, кому удалось выиграть шесть этапов многодневки из семи.

Кубок мира

"Тур де Ски"

Мужчины

Общий зачет

1. УСТЮГОВ (Россия) – 3:24.47,9

2. Сундбю (Норвегия) – отставание 1.02,9

3. Колонья (Швейцария) – 1.19,1

4. Манифика (Франция) – 1.26,9

5. Хейккинен (Финляндия) – 1.31,3

6. Хельнер (Швеция) – 2.05,8

7. Харви (Канада)– 2.39,7

8. Крюгер (Норвегия) – 3.27,2

9. Холунд (Норвегия) – 3.50,4

10. Дюрхауг (Норвегия) – 4.24,9

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1853_196_0/

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