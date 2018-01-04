14:04 4 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов негодует. Эмоции лыжника после финиша

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Россиянин Сергей Устюгов не скрывал своего разочарования после финиша на 28-м месте в масс-старте на "Тур де Ски". Гонка получилась нервной из-за многочисленных падений, и россиянам не удалось зацепиться за высокие места. В результате Устюгов уступил победившему норвежцу Эмилю Иверсену 11,1 секунды. Вместе с тем отставание от лидера общего зачета, швейцарца Дарио Колоньи, выросло практически до минуты.

После финиша разозленный россиянин ударил палкой по рекламному щиту. Сняв лыжи, он в досаде пошел дальше - и "прилег" на другую рекламную конструкцию.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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rusfed 2.0

Устюгов - не самый пострадавший. Дюрхауг и лыжу потерял, и палку. Цирк

19:55 4 января

kirsann

нервная обстановка.. возможно, внутри самой сборной..

17:05 4 января

grad45

Специально, что ли, Устюгова завалили? Вот, уроды...

16:11 4 января

пошливы

Была организована массовая свалка против наших лыжников. Которую за "западное" бабло организовывали на всей дистанции слабые лыжники из стран с фашистскими режимами - акраина, лятвия, лютва, стония и т.д.

15:30 4 января