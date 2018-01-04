Устюгов негодует. Эмоции лыжника после финиша

Россиянин Сергей Устюгов не скрывал своего разочарования после финиша на 28-м месте в масс-старте на "Тур де Ски". Гонка получилась нервной из-за многочисленных падений, и россиянам не удалось зацепиться за высокие места. В результате Устюгов уступил победившему норвежцу Эмилю Иверсену 11,1 секунды. Вместе с тем отставание от лидера общего зачета, швейцарца Дарио Колоньи, выросло практически до минуты.
После финиша разозленный россиянин ударил палкой по рекламному щиту. Сняв лыжи, он в досаде пошел дальше - и "прилег" на другую рекламную конструкцию.
Сразу после финиша Сергей Устюгов выместил всю злость на рекламном щите pic.twitter.com/kMacgfyL2s– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 4 января 2018 г.
Досада Сергея Устюгова после 28-го места в масс-старте "Тур де Ски" pic.twitter.com/eTrjynSDTe– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 4 января 2018 г.
rusfed 2.0
Устюгов - не самый пострадавший. Дюрхауг и лыжу потерял, и палку. Цирк
19:55 4 января
kirsann
нервная обстановка.. возможно, внутри самой сборной..
17:05 4 января
grad45
Специально, что ли, Устюгова завалили? Вот, уроды...
16:11 4 января
пошливы
Была организована массовая свалка против наших лыжников. Которую за "западное" бабло организовывали на всей дистанции слабые лыжники из стран с фашистскими режимами - акраина, лятвия, лютва, стония и т.д.
15:30 4 января