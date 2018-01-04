Устюгов негодует. Эмоции лыжника после финиша

Россиянин Сергей Устюгов не скрывал своего разочарования после финиша на 28-м месте в масс-старте на "Тур де Ски". Гонка получилась нервной из-за многочисленных падений, и россиянам не удалось зацепиться за высокие места. В результате Устюгов уступил победившему норвежцу Эмилю Иверсену 11,1 секунды. Вместе с тем отставание от лидера общего зачета, швейцарца Дарио Колоньи, выросло практически до минуты.

После финиша разозленный россиянин ударил палкой по рекламному щиту. Сняв лыжи, он в досаде пошел дальше - и "прилег" на другую рекламную конструкцию.

Сразу после финиша Сергей Устюгов выместил всю злость на рекламном щите pic.twitter.com/kMacgfyL2s – Спорт-Экспресс (@sportexpress) 4 января 2018 г.